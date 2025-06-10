Ferdi Zeyrek Uğurlanıyor, Özgür Özel Ağladı

FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün yaşamını yitirdi. Bugün, Zeyrek’in son yolculuğuna uğurlanması için saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenleniyor. Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

HUSUSİ ANLAMDA DÜNYASINI YENİDEN KURMAK İSTEDİ

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, yaptığı açıklamada “O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüze katmadan yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, Nurcan dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende. sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

CHP lideri Özgür Özel, Zeyrek’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek gözyaşları içinde konuşma yaptı. “Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi” diyerek Zeyrek’in başarılarını vurguladı. Özel, “Bana diyordu ki, yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum” şeklinde duygularını paylaştı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Ferdi Zeyrek’in cenazesi, bugün sabah saatlerinde hastane morgundan teslim alındı. Eşi Nurcan Zeyrek’e, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. Cenaze töreninin hazırlıkları sürerken, yanında yer alan dostları ve sevenleri duygusal anlar yaşadı.