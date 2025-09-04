Fethiye’de Akdeniz Foku Görüntülendi

VATANDAŞLAR AKDENİZ FOKUNU GÖRDÜ

Fethiye ilçesine bağlı Tarzan Koyu’nda yaşayan vatandaşlar, bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. O anları izleyenler, cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, fokun bir süre koyda hareket ettiği ve ardından gözden kaybolduğu yer aldı.

GÖRÜNTÜLER ANILDI

Akdeniz fokunun kıyıya yakın yüzdüğü anlar, çevredeki insanların büyük ilgisini çekti. Fok, bölgedeki doğal yaşamın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, bu tür canlıların korunmasının da gerekliliğini vurguladı.