Fethiye’de Akdeniz Foku Görüntülendi

VATANDAŞLAR AKDENİZ FOKUNU GÖRDÜ

Fethiye ilçesine bağlı Tarzan Koyu’nda yaşayan vatandaşlar, bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. O anları izleyenler, cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, fokun bir süre koyda hareket ettiği ve ardından gözden kaybolduğu yer aldı.

Akdeniz fokunun kıyıya yakın yüzdüğü anlar, çevredeki insanların büyük ilgisini çekti. Fok, bölgedeki doğal yaşamın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, bu tür canlıların korunmasının da gerekliliğini vurguladı.

Planlı Su Kesintileri 12 Eylül’e Uzatıldı

İzmir'de kuraklık nedeniyle 12 ilçede süreli su kesintileri uygulaması, 12 Eylül'e kadar devam edecek. Buna göre kesintiler her 3 günde bir yapılacak.
İtfaiye, İskelede Mahsur Kalan İşçileri Kurtardı

Mersin'de bir inşaatta 13. katta mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin 54 metre uzunluğundaki merdiveniyle başarılı bir şekilde kurtarıldı.

