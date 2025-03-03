FETÖ Akademisyen Sorumlusu Kayseri’de Yakalandı

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu sebebiyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 49 yaşındaki F.D. için harekete geçti. Örgütte ‘Akademisyen ünitesi sorumlu’ olarak görev yaptığı ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olabileceği belirtilen meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D.’nin yakalanması için bir çalışma başlatıldı.

OPERASYONUN BAŞARISI

Bu çerçevede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü F.D. yakalandı. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin sonrasında cezaevine gönderildi.