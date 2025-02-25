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FETÖ Bağlantılı Döner Operasyonunda 372 Gözaltı

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FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA GÖZALTILAR ARTIYOR

Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik olarak 32 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 372’ye ulaştı. Operasyonda, KHK ile ihraç edilen hakimler ve kamu çalışanlarıyla birlikte zincirin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 üye de yer alıyor. Adliyeye sevk edilenlerden 126 kişi tutuklanırken, tutuklananlar arasında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu öğrenildi.

İTİRAFLAR OPERASYONU AÇIKLADI

Operasyonun arkasında, zincirin Antalya şubesinde çalışan R.Ö.’nün CİMER’e gönderdiği itiraf mektubu bulunuyor. R.Ö., “ciro düşüşü” bahanesiyle mobbinge uğradığını ifade ederek, örgütün finansman ağına dair bilgiler paylaştı. Savcılık ifadesinde, “FETÖ bağlantılı kişilerin toplantılar düzenlediğini ve kamu personeliyle iletişim kurduğunu” dile getirdi.

KISKAÇ-40 OPERASYONU GİDEREK GENİŞLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 21 Şubat’ta açıkladığı Kıskaç-40 operasyonu, Antalya merkezli 31 ilde 353 kişinin yakalanmasıyla başlamıştı. Yeni elde edilen bilgilerle operasyonun kapsamı genişleyerek, örgütün döner zinciri üzerinden finansman sağladığı yönündeki iddialar güç kazanıyor.

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