“FETÖ’den İhraç Edilen Polis İntihar Etti”

OĞUZ DOĞAN’IN İNTİHARI

Samsun’un Atakum ilçesinin Atakent Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde, 1,5 ay önce FETÖ’den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan, yaşadığı 8’inci kattaki evinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Doğan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Doğan, hayatını kaybetti. Ordu’nun Perşembe ilçesinde kayıtlı olan Doğan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ihraç edildikten sonra emlak sektörüne yöneldiği ifade edildi.

İSTANBUL’DA BİR DİĞER İNTİHAR

İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği’nde görevli bir polis memuru, beylik tabancasıyla hayatına son verdi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

POLİS İNTİHARLARINA DİKKAT

Olay hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, son dönemlerde artan polis intiharlarına dikkat çekti. “Kimse bu polisler neden intihar ediyor diye sormuyor… Bunun sebepleri de, çözümleri de bellidir. Gereğini yapmayanlar bu ölümlerin asli failidir” şeklinde konuştu.