More
Gündem

FETÖ Elebaşı’nın Torunu ABD Subayı Oldu

feto-elebasi-nin-torunu-abd-subayi-oldu

FETÖ İLE BAĞLANTILI BİR İDDİA

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç’ın torunu Hayreddin Kalaç’ın, ABD ordusunda görevli bir subay olduğu öğrenildi. Bu durum, Gülen’in aile bireylerinin yurtdışı bağlantılarını yeniden gündeme getiriyor.

HAYREDDİN KALAÇ’IN DURUMU

Hayreddin Kalaç’ın askeri kariyeri dikkat çekerken, FETÖ ile bağlantılı isimlerin yurtdışındaki konumları tartışma konusu olabiliyor. Bu gelişme, FETÖ ile mücadele eden Türk hükümeti için önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“140 Şüpheli 8 İlde Yakalandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde güvenlik güçlerine saldırarak 16 görevli ve 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Gündem

Sünnet Sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de özel bir tıp merkezinde, doktor olmayan bir çalışan tarafından sünnet edilen 6 yaşındaki çocuk, yanlış ilaç ve usulsüz sevk sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.