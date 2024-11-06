FETÖ Elebaşı’nın Torunu ABD Subayı Oldu

FETÖ İLE BAĞLANTILI BİR İDDİA

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç’ın torunu Hayreddin Kalaç’ın, ABD ordusunda görevli bir subay olduğu öğrenildi. Bu durum, Gülen’in aile bireylerinin yurtdışı bağlantılarını yeniden gündeme getiriyor.

HAYREDDİN KALAÇ’IN DURUMU

Hayreddin Kalaç’ın askeri kariyeri dikkat çekerken, FETÖ ile bağlantılı isimlerin yurtdışındaki konumları tartışma konusu olabiliyor. Bu gelişme, FETÖ ile mücadele eden Türk hükümeti için önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.