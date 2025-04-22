FETÖ, İletişim İçin Hava Durumunu Kullandı

FETÖ’NÜN YENİ HABERLEŞME YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

FETÖ’nün güncel iletişim yöntemleri ve yurt dışından finans temini açık hale geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda elde edilen dijital materyaller üzerine yaptığı incelemeleri sonuçlandırdı.

EVLİLİK DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE ORGANİZE EDİLİYOR

Yapılan inceleme sonucunda, örgütün sözde sorumlularının, evlilik düşüncesi olan bireyleri örgütsel bağlılık, motivasyon ve gizlilik açısından bir araya getirmeye çalıştığı, bunun için üyelerin eğitim durumları ve hayata bakış açılarını dikkate alarak birbirlerine önerilerde bulunduğu belirlendi. Olumlu dönüş alanların yüz yüze görüşmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.

YURT DIŞINDAN GÖNDERİLEN PARALARIN DAĞILIMI

Özellikle yurt dışından toplanan paraların, örgüt içindeki sorumlu kişilerin, FETÖ üyeliği ve anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçlarından tutuklu olan kişilerin eşlerine ve ailelerine transfer edildiği tespit edildi. Tutukluların hiyerarşik konumlarına ve aldıkları ceza sürelerine göre paraların dağıtıldığı, bu yardımların örgütteki çözülmeleri engellemek ve iç motivasyonu artırmak amacı taşıdığı değerlendirildi.

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMDE YENİ YÖNTEMLER

İncelemelerde, şüphelilerin iletişim amaçlı olarak kullandıkları “Signal” uygulamasının, olası bir operasyonda fark edilmemesi için “hava durumu” olarak değiştirildiği belirlendi. Şifreli giriş yapılan uygulamadaki mesajların, belli aralıklarla silinen süreli mesajlar ayarı ile düzenlendiği tespit edildi.

ŞİRKET ÜZERİNDEN YAPILAN UYGULAMALARIN DETAYLARI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ’nün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar, İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirkete yönelmişti. Şirket ile ilgili teknik ve fiziki takipler sonucunda, adli işlem, ihraç ve cezaevi kaydı bulunan kişilerin SGK kayıtlarının olduğu belirlenmişti. Şirketin, örgütle bağlantılı kişilere iş imkanı sağladığı, liyakat değil örgütsel konum gözetilerek işe alımlar yapıldığı tespit edildi.

DEVLET ZARARA UĞRATILIYOR

Yapılan çalışmalarda, yasadışı yollarla yurt dışına çıkan kişilere maaş ödemeleri yapıldığı ve SGK primlerinin ödenmesiyle emekli olmalarının sağlandığı, dolayısıyla devletin zarar gördüğü anlaşıldı. Şirket içerisindeki ortaklık ve SGK kaydı bulunan kişilere yönelik takipler, şüphelilerin FETÖ’nün güncel bölge yapılanmasındaki kişilerle irtibatlarının belirlendiği ve eylemsel buluşmalarının olduğu ortaya çıkartıldı.

ŞÜPHELİLER DEVAM EDECEKLERİNİ İFADE ETTİLER

Şüphelilerin, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünden sonra birbirleriyle yaptıkları görüşmelerde, “Gülen’in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini” ifade ettikleri ve onu “şehit” olarak tanımladıkları bilgisi elde edildi. HTS raporları, örgütle bağlantılı kişilerin iletişim kayıtlarını ve geçmiş dönemlerde örgütün üst yönetimiyle olan görüşmeleri içermekte. 41 zanlı tespit edildi ve İstanbul, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 36 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 20’si mahkemece tutuklandı, 16’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELDE EDİLEN MALZEMELER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, zincir marketlerden alınan hediye kartları, 27 bin 440 euro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 lira ve yaklaşık 826 bin 413 lira değerinde altın olmak üzere toplamda yaklaşık 7,4 milyon lira değerinde varlık ele geçirildi.