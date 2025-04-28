FETÖ Kuruluşundaki Miras Krizi Büyüyor

FETULLAH GÜLEN’İN MEZARI DİKKAT ÇEKİYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömülen mezarı dikkat çekiyor. Gülen’in ölümüyle beraber başlayan aile içi miras kavgası mahkemeye taşındı. Örgütün yönetiminin yeniden bir araya geldiği ifade ediliyor.

MEZAR VE ORGANİZASYON HAREKETLİLİĞİ

Fetullah Gülen, bir süre önce Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömüldü. Örgütün merkezi olarak bilinen Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasında yer alan Chestnut Retreat Center’da, 20 Ekim 2024’te ölen Gülen’in mezarı türbe benzeri bir yapıya dönüştürüldü. Mezarın çevresine camekanlar yapıldığı ve üzerinin siyah çizgili bir çardakla kaplandığı gözlemlendi. Ayrıca, bu merkezde park halinde bekleyen iş makineleri dikkat çekti. Silahlı korumaların görevlendirilmediği görülen merkezde, misafirhanelerde yoğun bir insan hareketliliği ve çok sayıda araç tespit edildi. Bu hareketliliğin, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin yaşanan miras krizinden kaynaklandığı öğrenildi.

MİRAS DAVALARI MAHKEMEYE TAŞINDI

Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen, bir sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünden sonra ortaya çıkan iki vasiyetin çelişkili olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdıklarını belirtti. Mesih Gülen, ikinci vasiyet mektubunun sahte olduğu iddiasında bulundu ve durumu yargıya taşıdığını ifade etti. Açıklamasında, “Bu vasiyet gerçek iradesini yansıtmıyor” diyerek, FETÖ’nün finans işlerini yöneten Cevdet Türkyolu tarafından gündeme getirilen ikinci vasiyetteki ifadelerin ağabeyinin gerçek iradesiyle örtüşmediğini savundu.

HUZURSUZLUK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Son dönemdeki taht kavgaları ve miras davaları, FETÖ’nün Pensilvanya’daki merkezinde ciddi huzursuzluk yarattı. Yeni güvenlik önlemleri alınırken, üst düzey yöneticiler arasındaki çekişmelerin örgüt içinde derin sorunlara neden olabileceği kaydedildi.