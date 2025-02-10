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FETÖ Operasyonu: 22 İlde 45 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, son bir hafta içerisinde 22 ilde jandarma tarafından gerçekleştirilen “Kıskaç-38” operasyonları sonucunda 45 şüphelinin yakalandığını iletti. Şüphelilerden 24’ünün tutuklandığını, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı çıkarıldığını belirten Yerlikaya, diğer şahısların işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

FETÖ İLE MÜCADELEDE DETAYLAR PAYLAŞILDI

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak detayları aktardı: “Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.” Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat’ta FETÖ terör örgütüne yönelik “Kıskaç-38” operasyonları gerçekleştirilmiştir.

DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz” açıklamasında bulundu. Bu durum, devletin terörle mücadelesinin sürdüğünü ve toplumun güvenliği için alınan önlemlerin artarak devam edeceğini göstermektedir.

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