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FETÖ Operasyonunda 3 Şüpheliye Ev Hapsi

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FETÖ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

FETÖ’ye karşı yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçu çerçevesinde 31 şüpheliyle ilgili süreç ilerliyor.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van’daki 15 adreste 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapıldı ve daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildiler.

ADLİYEDEN SONRASINA DİKKAT

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 3’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 3 şüpheliye “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, kalan 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza gibi adli kontrol tedbirleri belirlendi.

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