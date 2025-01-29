FETÖ/PDY Üyesi Eski Hakim Ankara’da Yakalandı

GÖZALTINA ALINAN FETÖ/PDY ÜYESİ ESKİ HAKİM
9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Akyıldız, dün Ankara’da gizlendiği adreste ele geçirildi.
SAVUNMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
FETÖ/PDY, 2014 yılında gerçekleşen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde Akyıldız’ı aday göstermişti. Eski hakimin sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde devam ediyor.