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FETÖ/PDY Üyesi Eski Hakim Ankara’da Yakalandı

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GÖZALTINA ALINAN FETÖ/PDY ÜYESİ ESKİ HAKİM

9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Akyıldız, dün Ankara’da gizlendiği adreste ele geçirildi.

SAVUNMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY, 2014 yılında gerçekleşen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde Akyıldız’ı aday göstermişti. Eski hakimin sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde devam ediyor.

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