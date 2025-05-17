FETÖ Üyesi Eski Tümgeneral Yakalandı

FETÖ ÜYESİ ESKI TÜMGENERALKURSUM YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı’nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturmaları ve davaları çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri takibe aldı. Ekipler, 62 yaşındaki eski Tümgeneral Cural’ın, ağabeyinin Köseli Mahallesi’ndeki evinde saklandığını belirledi. Kısa sürede bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Cural’ı yakaladı. Jandarma işlemlerinin ardından, Cural nöbetçi hakimliğe çıkarıldı ve cezası kendisine okunduktan sonra Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ahmet Cural, İzmir’deki Hava Teknik Okulları Komutanı görevindeyken meslekten ihraç edilmişti ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada tutuklu yargılanmıştı.

BALIKESİR’DE FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Diğer taraftan Balıkesir’de gerçekleştirilen bir operasyonda da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir FETÖ hükümlüsü gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, firari R.K’nin (42) Karesi ilçesindeki bir adreste bulunduğunu tespit etti. Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ceza bulunan R.K’yi yakaladı. Gözaltına alınan R.K, cezaevine gönderildi.