FETÖ üyesi O.A. yakalandı ve tutuklandı

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) yapılan mücadelenin hız kesmeden sürdüğü bildiriliyor. Afyonkarahisar’da, FETÖ’nün sözde finans yapılanması mütevelli heyeti içerisinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.A.’nın yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

POLİS OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Gözaltına alma işlemi, düzenlenen operasyonda gerçekleştirildi. Ekipler, O.A.’yı başarılı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine yerleştirildi.