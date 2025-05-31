FETÖ’ye Yönelik Soruşturmada 12 Zanlı Tutuklandı

FETÖ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezli olarak belirlenen 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 54 şüpheliden 12’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün güncel yapı faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik devam eden soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü, ifadelerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. 40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 16’sı tutuklanma, 24’ü de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dönemde FETÖ ile İlgili Tutuklama Sayısı 104’e Ulaştı

Böylelikle, son dönemde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 104’e yükselmiş oldu.

İSTANBUL’DA FETÖ’NÜN YENİ YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman temin etmek amacıyla müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiğini tespit etti. Ayrıca, sorumlu örgüt mensuplarıyla farklı evlerde yaşayan öğrencilerin, kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

ÖRGÜT YENİDEN YAPILANMA ÇABASI İÇİNDE

FETÖ/PDY kapsamındaki “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmaması için örgütün “gaybubet” evlerine yönlendirildiği, örgütün yeniden yapılanma sürecine girdiği anlaşıldı. Tüm bu gelişmelerin ardından, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde olan, operasyonel hat kullanan ve gizli haberleşme sistemi olarak “ByLock” uygulamasını kullanan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.