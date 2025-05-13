Fiat 1.1 Milyon’a Sundular!

TÜRKİYE’DE ARABA ALMAK ZORLAŞIYOR

Türkiye’de sıfır araç almak, ÖTV, döviz kuru farkı ve yüksek faiz oranları nedeniyle giderek zorlaşıyor. Ancak Fiat, cazip fiyatlarıyla otomobil sahipliği hayalini gerçeğe dönüştürüyor. İtalyan otomobil markası, Mayıs 2025 için güncel fiyat listesini yayınladı. Egea Sedan Easy 1.104.900 TL’den, Topolino ise 510.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcıları karşılıyor. Fiat’ın Egea Cross, Panda, 500e, 600e gibi pek çok modeli, uygun maliyetleriyle dikkat çekiyor. Şimdi, Fiat’ın bütçe dostu otomobillerine daha yakından bakalım.

EGEA MODELİ İLE HERKESE HİTAP EDİYOR

Türkiye’de yoğun ilgi gören Fiat Egea, Mayıs ayında da en çok tercih edilen modellerden biri. Egea Sedan Easy, 1.4 Fire 95 HP benzinli motoruyla birlikte 1.104.900 TL kampanyalı fiyatıyla giriş seviyesi alıcılar için oldukça uygun. Daha fazla konfor arayan sürücüler için Egea Sedan Limited 1.6 M.Jet dizel otomatik, fiyatı 1.709.900 TL’ye kadar çıkabiliyor. SUV tutkunları için ise Egea Cross Street, 1.219.900 TL’den başlayan fiyatlarla tercih ediliyor.

Fiat’ın şehir içi kullanıma uygun elektrikli aracı Topolino, 510.900 TL’lik kampanyalı fiyatıyla Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomatik vitesli sıfır aracı unvanını elinde tutuyor. Topolino Plus modeli ise 545.900 TL’ye satılıyor. Kompakt boyutu ve %100 elektrikli motoruyla çevre dostu olmanın yanı sıra cüzdan dostu bir seçenek sunuyor.

FİAT 500E VE 600E İLE ELEKTRİKLİ ŞIKLIK SUNUYOR

Elektrikli araç trendine ayak uydurmak isteyenler için Fiat 500e, 1.285.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yer alıyor. 500e Cabrio modeli, üstü açık sürüş keyfi sunarak 1.375.900 TL’lik kampanyalı fiyatla alıcı buluyor. Fiat 600e La Prima ise 156 HP’lik elektrikli motoruyla 1.619.900 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, 600 Hibrit Urban modeli de 1.719.900 TL üzerinden alıcılarını bekliyor. Bu araçlar, şehir içinde hem şık bir görünüm hem de çevreci bir performans vaat ediyor.