Fiat Doblo Türkiye’ye geri dönüyor

ÜRETİM SÜRECİ RESMİLEŞTİ

Uzun zamandır beklenen gelişme nihayet gerçekleşti. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari aracın üretimi için çalışmalarına başlayacak. Böylece yıllardır İspanya’da devam eden Doblo üretimi Türkiye’ye geri dönecek. 2000’lerden 2022’ye kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, üretimin İspanya’ya kaydırılmasıyla bu rolünü kaybetmişti. Artık, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’dan oluşan K9 serisinin yeni üretim tesislerinden biri olarak öne çıkacak.

KAPASİTE ARTIYOR

Stellantis’in en popüler hafif ticari araç ailesi K9, mevcutta İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Kısa süre içinde Bursa da bu üretim merkezleri arasına katılacak. 2026 sonunda yıllık 50 bin adedi aşan kapasiteyle başlayacak olan üretim, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme planlarında kritik bir rol oynayacak. Tofaş, 2024 yılında yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım yaparak K0 kodlu hafif ticari araç projesini hayata geçirmiş ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlayacak. K0 projesiyle yıllık 125 bin, K9 projesiyle ise 150 bin araç üretmeyi hedefliyor.

TOPLAM ÜRETİM KAPASİTESİ

Bu durum, fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa süre içinde 275 bin adede ulaşmasını sağlayacak. Tofaş’ın toplam 450 bin adetlik kapasitesi bulunuyor ve Egea Ailesi’nin üretimi de devam etmekte. Normal şartlarda bu yıl sona erecek Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı belirtiliyor. Yeni stratejilerle birlikte Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme planında yeniden önemli bir merkez haline geliyor.