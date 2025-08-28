Fiat Doblo, Türkiye’ye geri dönüyor

KOÇ HOLDİNG VE STELLANTİS’TEN ÖNEMLİ ADIM

Uzun süredir beklenen haber nihayet resmiyet kazanıyor. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’da bulunan Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari aracın üretimi için hazırlıklara başlıyor. Böylelikle, yıllarca İspanya’da gerçekleştirilen Doblo üretimi yeniden Türkiye’ye taşınmış olacak. 2000’li yıllardan 2022 yılına kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, bu üretimin İspanya’ya kaydırılmasıyla önemli bir rolünü yitirmişti. Şimdi ise Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo ile K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri haline gelecek.

K9 AİLESİNİN ÜRETİM PLANI

Stellantis’in en çok satan hafif ticari araç ailesi K9, şu anda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Bursa ise kısa süre içinde bu listeye eklenecek. 2026 yılının sonuna kadar yıllık 50 bin adetlik üretim kapasitesiyle başlayacak olan üretim, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olacak. Tofaş, 2024 yılında yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım ile K0 kodlu hafif ticari araç projesine giriş yapmış ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlamıştı.

K0 projesi ile yıllık 125 bin adet, K9 projesi ile de 150 bin adetlik üretim hedefleniyor. Böylece fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması planlanıyor. Tofaş, toplamda 450 bin adetlik kapasite ile Egea Ailesi’nin üretimine de devam ediyor. Normal şartlar altında bu yıl sona ermesi beklenen Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı bilgisi veriliyor. Yeni stratejilerle birlikte Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme planında yeniden önem kazanan bir merkez konumuna gelecek.