Fiat Lisanslı Zastava 15 Bin Euro’ya Satıldı

ABDİN BOSTANCI’YLA BİR TARİHİ HİKAYE

Almanya’da yaşayan Abidin Bostancı’nın babası Hüseyin Bostancı, 1980’li yıllarda çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili aldı. Bu araç, Yugoslavya’da polis aracı olarak kullanıldı ve Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildi. Zastava 1100, birkaç kez kullanıldıktan sonra garaja çekildi ve üzerine branda örtüldü. Yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korunan araç, büyük bir titizlikle saklandı.

ORİJİNAL HALİYLE ZAMANA DİRENDİ

Bu Zastava 1100, yalnızca 23 bin kilometrede olup yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi kalmış durumda ve adeta zamana meydan okuyor. Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan bu araç, 15 bin Euro bedelle yeni sahibine satıldı.

GARAJDAN ÇIKMAYAN BİR ARACIN HİKAYESİ

Abidin Bostancı, aracın Türkiye’ye 1981 yılında geldiğini ifade ederek, “Almanya’dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır” dedi. Bostancı, bu aracın Türkiye’de tek, Avrupa’da da bulunmadığını belirtti.