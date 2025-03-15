Fiat, Mart 2025 Kampanyasını Başlattı

FİAT’TAN YENİ KAMPANYA DUYURUSU

Fiat, Türkiye’deki otomobil severler için oldukça cazip bir kampanya başlattı. Mart 2025 için özel olarak ilan edilen bu kampanya çerçevesinde, Egea modeli faizsiz taksit imkanıyla satışa çıkıyor. Aylık taksit tutarı yalnızca 12.500 TL! Fakat, bu kampanya otomobil fiyatının sadece belirli bir bölümünü kapsıyor. Kampanyanın detayları, koşulları ve fiyat listesi haberimizin devamında…

2025 YILI İÇİN YENİ FİYAT LİSTESİ

Fiat, Mart 2025 itibarıyla sıfır araç almak isteyenler için yeni fiyat listesi ve ödeme kolaylıklarını duyurdu. Şirketin popüler modellerinden biri olan Egea, bu kampanyada özel fırsatlarla satışa sunuluyor. Faizsiz taksit kampanyası, 2025 model yılı sıfır Fiat Egea Sedan ve Egea Cross modelleri için geçerli durumda. Özellikle Egea Cross modeli, Street, Urban, Lounge ve Limited gibi dört farklı donanım seçeneği ile öne çıkıyor. Sedan modeli ise Easy, Urban, Lounge ve Limited donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

En uygun fiyatlı seçenekler Egea Sedan Easy ve Egea Cross Street olurken, en donanımlı ve yüksek fiyatlı versiyonlar ise Limited paketleri olarak dikkat çekiyor.