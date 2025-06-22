FIBA Kadınlar EuroBasket’te Seyirci Rekoru Kırıldı

KARŞILAŞMADA REKOR SEYİRCİ SAYISI

FIBA Kadınlar EuroBasket’te oynanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki mücadeleye 10 bin 503 seyirci katıldı. Bu sayı, 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seyirci sayısı oldu. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket) tarihindeki en fazla seyirci katılımı, Türkiye’nin Yunanistan’ı 83-72 yendiği grup aşamasında gerçekleşti.

PİRE’DE DOLU TRİBÜNLER

Maç, Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda yapıldı ve tribünler tamamen doldu. 10 bin 503 seyirci, FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek katılımı sağladı. Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasında geçilen çeyrek final öncesi bu karşılaşma, Pire’deki önceki seyirci rekorunu da kırdı. Önceki karşılaşmada Yunanistan’ın Fransa ile yaptığı maçı 8 bin 860 kişi izlemişti.

TARİHİ SEYİRCİ SAYILARI

Her iki maçın seyirci sayıları, 2009 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da Letonya ile Rusya arasında oynanan ve 8 bin 800 kişinin izlediği maçın bile üzerine çıktı. FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci katılımı ise 1952 yılında Moskova’da oynanan bir karşılaşmada gerçekleşti. O maçta 20 binden fazla kişi tribünlerde yer aldı; 1960’ta Sofya’daki finalde de benzer bir kalabalık yaşandı.