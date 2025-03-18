Fiber Geçişi, Kesintiler Olabilir!

İNTERNETTE YENİ DÖNEM BAŞLADI

İnternet dünyasında yeni bir dönem için harekete geçildi. Yıllarca kullanılan bakır kablo altyapısına dayanan ADSL, yüksek bakım maliyetleri, artan enerji tüketimi ve yetersiz hız yüzünden güçlü ve modern fiber optik bağlantılara yerini bırakıyor. Dijital dönüşüm hız kazanırken, birçok ülke eski teknolojilerden vazgeçerek fiber altyapıya geçiş sürecini hızlandırıyor.

FRANSA’DA ADSL’DEN FIBER OPTİĞE GEÇİŞ

Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılması nedeniyle internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan Orange, eski bakır altyapıyı tamamen kaldırarak fiber optik sistemine geçiş yapacağını açıkladı. Bu durum, sadece Orange abonelerini değil, tüm operatörleri ve onların kullanıcılarını da doğrudan etkiliyor.

ALTYAPI YENİLEME SÜRECİ

Altyapı yenileme işlemleri Ocak 2025 itibarıyla 162 belediyede ADSL bağlantısının devre dışı bırakılmasıyla başladı. Ocak 2026’dan itibaren 829 belediyede daha ADSL tamamen kapatılacak. Bu süreç, 2030 yılına kadar aşamalı olarak devam edeceği ve ADSL tamamen kullanımdan kaldırılacak. Şehirler ve kırsal bölgeler dahil olmak üzere, tüm Fransa’nın bu dönüşüm sürecinden etkilenmesi bekleniyor. İnternet erişimini sürdürebilmek için abonelerin fiber optik bağlantıya geçiş yapmaları gerekecek.