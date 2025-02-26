Fidan: ABD ve Rusya İstanbul’da Buluşuyor

UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’DA TOPLANILIYORLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Rusya’nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek amacıyla 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, her iki ülkenin heyetlerinin Perşembe günü İstanbul’da toplanarak, diplomatik temsilciliklerini yeniden nasıl kuracaklarını tartışacaklarını ifade etti.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİN DURUMU

Moskova’nın Washington’da büyükelçisi bulunmuyor, çünkü önceki elçi Anatoly Antonov, geçen Ekim ayında görevinden ayrıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin bir parçası olarak, iki ülkenin Washington ve Moskova’daki diplomatik misyonlarını yeniden kurmak için çaba göstereceğini belirtti.