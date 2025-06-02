Fidan: Güvenleri için Her İki Ülkeye Teşekkür

TOPLANTININ HEDEFİ VE PAYLAŞIMLAR

Bakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile ilgili X sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Fidan, tarafların benimsedikleri sonuç odaklı yaklaşımın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptıklarını açıkladı. “Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” ifadelerini kullandı. Fidan, tarafların insani takas konusunda yeni kategorilerde ve daha fazla sayıda mübadele konusunda uzlaşma sağladıklarını da belirtti. Ayrıca, ateşkes ve barış ile ilgili perspektiflerini yansıtan muhtıraların değiş tokuşunu yaptıklarını ve bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmalara başlamayı uygun bulduklarını aktardı.

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞMELER

Toplantıda, liderler düzeyinde bir görüşme için hazırlıkların devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ileten Fidan, “Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

SAVUNMA STRATEJİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeyi amaçlayan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı tamamlandı. Toplantının akabinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde Rusya ile yeni esir takasları konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Öte yandan, Rus basını, Rusya’nın İstanbul’daki görüşmelerde Ukrayna’ya sunduğu memorandumda ateşkes için iki alternatif önerdiğini aktardı. Türkiye, 3 yıl aradan sonra tarafları aynı masada buluşturmayı başarmasıyla dikkat çekti.

TARAFLAR ARASINDAKİ GEÇMİŞ GÖRÜŞMELER

Şubat 2022’de başlayan çatışmaların hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna’yı aynı yıl içinde Antalya ve İstanbul’da bir araya getirmişti. Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetleri tekrar aynı masada toplayarak önemli bir arabuluculuk görevini üstlendi. Rusya ile Ukrayna, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta müzakereler gerçekleştirdi. İki taraf, müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takasının yapılması ve olası ateşkese dair görüşlerin ayrıntılı bir şekilde sunulması konularında uzlaşmaya vardı. Ayrıca, İstanbul’da varılan esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığı duyuruldu.