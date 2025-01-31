Fidan, Lavrov İle Telefon Görüşmesi Yaptı

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Bakan Fidan’ın bu temasları, uluslararası diplomasi ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNE KATKI

Görüşme, iki tarafın da mevcut meseleler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasına olanak tanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, bu tür diyalogların her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklara daha etkin çözümler üretebileceğinin altını çiziyor. İkili ilişkilerde dayanışma ve iş birliğinin artırılması, gelecek süreçte stratejik bir önem taşıyor.