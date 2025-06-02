Fidan: Tarafların Güveni İçin Teşekkürler

Bakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı hakkında X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, “Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir” ifadesini kullanarak Rusya ile Ukrayna müzakerelerinin ikinci turuna ev sahipliği yaptıklarını belirtti. “Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” diyen Fidan, tarafların insani takas konusunda yeni kategorilerde ve daha yüksek miktarda mübadeleyi sağlamak üzere anlaştıklarını aktardı. Ayrıca, tarafların ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini içeren muhtıraları karşılıklı olarak paylaştıklarını ve bu belgeler üzerinde gelecek günlerde teknik düzeyde çalışmalara başlamayı uygun bulduklarını ifade etti. Fidan, liderler düzeyinde bir görüşme için hazırlıkların devam ettiğini vurgularken, “Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Toplantı Sona Erdi

Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’daki görüşmelerde Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Rusya’nın, Ukrayna’ya sunduğu memorandumda ateşkes için iki seçenek önerdiği bildiriliyor. Türkiye, savaşın başlamasından bu yana, tarafları 3 yıl aradan sonra aynı masada buluşturmayı başardı.

Geçmiş Müzakereler

Şubat 2022’de başlayan çatışmaların hemen ardından, Türkiye, hem Antalya hem de İstanbul’da Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirerek önemli bir arabuluculuk yapmıştı. Mayıs 2025’te de yine İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetlerin 3 yıl aradan sonra aynı masada buluşması sağlandı. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta yapılan müzakerelerde iki taraf, “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takası yapılması, olası ateşkese ilişkin detayların sunulması ve müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. İki ülke, İstanbul’da varılan esir takasının 25 Mayıs’ta başarıyla tamamlandığına dair açıklama yaptı.