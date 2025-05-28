Fidan, Ukrayna Ziyaretinde Temaslarda Bulunacak

DÜŞİŞLERİ BAKANLIĞI ZİYARETİ DUYURDU

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Ukrayna’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ziyaretin kapsamı ve görüşülecek konular hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, diplomatik kaynaklar, Fidan’ın Kiev’de önemli temaslar yapacağını belirtiyor.

Fidan’ın temaslarında, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz güvenliği, insani yardım koridorları ve Ukrayna’nın yeniden inşası gibi konuların görüşüleceği öngörülüyor. Türkiye’nin, savaşın başlamasından bu yana yürüttüğü denge politikası ve barış çabaları çerçevesinde bu ziyaretin özel bir anlam taşıdığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN BARİŞA KATKISI DEVAM EDİYOR

Ankara, hem Moskova hem de Kiev ile diyaloğu sürdürebilen nadir aktörlerden biri olarak uluslararası planda dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen aktif dış politika ve tarafları müzakere masasında buluşturma çabaları, Türkiye’yi bölge barışı açısından vazgeçilmez kılıyor. Bakan Fidan’ın ziyareti, bu bağlamda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ GÜNDEMDE

Ziyaretin gündemini yalnızca savaş değil, aynı zamanda ikili ticari ilişkiler, savunma sanayi iş birlikleri, enerji projeleri ve insani yardım çalışmaları gibi konular da oluşturuyor. Türkiye, savaş sonrasında Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecinde aktif bir rol almayı amaçlıyor.