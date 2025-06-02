Fidan: Ülkeler güvenleri için teşekkürler

ÜÇLÜ TOPLANTININ PAYDAŞLARI

Bakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı hakkında X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, “Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir” ifadesini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turunu ev sahipliği yaptıklarını belirten Fidan, “Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” dedi.

İKİ TARAF ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Fidan, toplantıda tarafların insani takas konusunda yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele yapma hususunda anlaşmaya vardıklarını aktardı. Ayrıca, ateşkes ve barış konularındaki perspektifleri yansıtan muhtıraların değiş tokuş edildiğini ve bu metinler üzerinde teknik düzeyde çalışmaların başlatılması yönünde görüş birliğine varıldığını dile getirdi. Toplantıda liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Fidan, “Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.” diye belirtti.

TOPLANTI SONUCUNDA YENİ GELİŞMELER

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı amaçlayan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da düzenlenen görüşmelerde Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Rus basını ise, Rusya’nın İstanbul’daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek önerdiğini bildirdi.

TÜRKİYE’NİN ARACILIĞI

Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından Rusya ile Ukrayna’yı hem Antalya hem de İstanbul’da aynı masada buluşturmayı başaran Türkiye, Mayıs 2025’te İstanbul’da iki ülkenin heyetlerini 3 yılın ardından tekrar bir araya getirmişti. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen müzakerelerde, iki taraf “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takasının yapılması konusunda anlaştı. Ayrıca olası ateşkese yönelik görüşler detaylı bir şekilde sunulmuş ve müzakerelerin devam etmesi hususunda uzlaşma sağlandı. İki ülke, İstanbul’da hüküm süren esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığını duyurmuştu.