Fidan ve Rubio Stratejik İlişkileri Yatırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Washington’daki bakanlık binasında bir araya geldi.

STRATEJİK TEMASLARLA BAŞLIYOR

Toplantı öncesinde kameralar karşısında el sıkışarak basın mensuplarına poz veren bakanlar, ardından görüşmenin yapılacağı salona geçiş yaptılar. Diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki ilk ziyarette gerçekleştirilecek görüşmeler, Türkiye-ABD ikili ilişkilerindeki önemli ilerlemeleri ve gelecek dönemde planlanan devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarını kapsıyor. Ayrıca toplantıda, Ukrayna ve Filistin’deki mevcut durumun yanı sıra Suriye’deki gelişmeler üzerinde durulacak ve iki ülkenin işbirliği imkanları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan’ın, Türkiye’yi ilgilendiren bölgesel konulara dair görüşlerini ve beklentilerini aktarması bekleniyor. Bu çerçevede Suriye’nin istikrarı ve bütünlüğü konusundaki Türkiye’nin desteğine vurgu yapılacak. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekilmesi, insani yardım ve yeniden inşa süreçlerinde Türkiye ile ABD’nin işbirliğinin artırılmasının gerekliliği üzerinde durulacak. Ayrıca, DEAŞ’a karşı mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm sağlanması gerektiği ifade edilecek. Toplantıda, “SDG” yapısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği de belirtilecek.