Spor

FIFA’dan Adana Demirspor’a Puan Cezası

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FIFA CEZASI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor Kulübü’ne tek bir dosyadan 6 puan tenzili cezası verdi. TFF tarafından yapılan bilgilendirmede; “FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesi yer aldı.

ADANA DEMİRSPOR PUANDA GERİLEDİ

Trendyol Süper Lig’de 3 puanı bulunan Adana Demirspor, 6 puanın silinmesi sonucunda eksi 3 puana düştü.

TOPLAM 9 PUAN CEZA ALDI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, sezonun ilk yarısında Adana Demirspor’un eksikliklerini belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması sebebiyle 3 puan silme cezası uygulamıştı. Böylece Adana Demirspor’un bu sezon toplamda 9 puanı silinmiş oldu.

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