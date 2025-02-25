FIFA’dan Adana Demirspor’a Puan Cezası

FIFA CEZASI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor Kulübü’ne tek bir dosyadan 6 puan tenzili cezası verdi. TFF tarafından yapılan bilgilendirmede; “FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” ifadesi yer aldı.

ADANA DEMİRSPOR PUANDA GERİLEDİ

Trendyol Süper Lig’de 3 puanı bulunan Adana Demirspor, 6 puanın silinmesi sonucunda eksi 3 puana düştü.

TOPLAM 9 PUAN CEZA ALDI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, sezonun ilk yarısında Adana Demirspor’un eksikliklerini belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması sebebiyle 3 puan silme cezası uygulamıştı. Böylece Adana Demirspor’un bu sezon toplamda 9 puanı silinmiş oldu.