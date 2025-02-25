FIFA’dan Adana Demirspor’a Puan Silme Cezası

FIFA’DAN ADANA DEMİRSPOR’A CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne tek bir dosya üzerinden 6 puan tenzili cezası verildi. TFF’nin açıklaması, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” şeklinde oldu.

PUAN DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Trendyol Süper Lig’de 3 puanı bulunan Adana Demirspor, bu 6 puanın silinmesi ile beraber eksi 3 puana düştü.

SEZONDA TOPLAMDA 9 PUAN SINIFI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, sezonun ilk yarısında Adana Demirspor’un belirlenen süre zarfında eksikliklerini tamamlayamadığı için ekibe 3 puan silme cezası vermişti. Böylelikle Adana Demirspor’un bu sezon toplamda 9 puanı silinmiş oldu.