Spor

FIFA Kulüpler, Al-Ahly – Inter Maimi

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ve Inter Miami arasındaki karşılaşmayla start aldı. Bu önemli mücadelede Lionel Messi, maçın son dakikasında, 90+6’da sağ çaprazdan çektiği şutla kaleyi yokladı fakat top direğin yanından dışarı gitti. Maç, başladığı şekilde sona erdi ve her iki takım da turnuvaya birer puanla giriş yaptı.

PENALTI KAÇIRMA OLDU

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışı kullanma fırsatını değerlendiremedi. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi. İlerleyen dönemde Inter Miami’nin 19 Haziran’da Porto ile karşılaşması, Al-Ahly’nın ise Palmeiras ile mücadele etmesi bekleniyor.

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