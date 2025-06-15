Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasında gerçekleşen maçla birlikte başladı. Maçta, Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan yaptığı vuruş direkte patladı. Takımlar, maçı başladığı şekilde tamamladı ve turnuvaya birer puanla katıldı.

TREZEGUET’İN PENALTISI KAÇTI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile bir penaltı atışı kazandı, ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari, maçta başarılı performansından dolayı “maçın oyuncusu” olarak seçildi. Inter Miami, turnuvadaki bir sonraki maçında 19 Haziran’da Porto ile karşılaşacakken, Al-Ahly Palmeiras ile mücadele edecek.

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