FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ve Inter Miami arasındaki karşılaşma ile başladı. Maçın son anlarında, Lionel Messi’nin 90+6’da sağ çaprazdan çektiği şut, direği sıyırarak dışarı gitti. Karşılaşma takımların her birinin 1 puan kazanması ile sona erdi.

PENALTI KAÇIRMA OLDU

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışı kullandı ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari, maçın en iyi oyuncusu seçildi. İlerleyen günlerde Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile, Al-Ahly ise Palmeiras ile karşılaşacak.