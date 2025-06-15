Spor

FIFA Kulüpler Kupası Başladı, Messi Kaçırdı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasında yapılan karşılaşma ile start aldı. Maçın son anlarında Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan çektiği şut, direği sıyırarak dışarı gitti. Maç başladığı gibi tamamlandı ve takımlar turnuvaya birer puanla giriş yaptı.

PENALTI KAÇIRAN Trezeguet

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Bu durum, Al-Ahly’nın şansını etkileyen önemli bir an oldu. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. İlerleyen günlerde Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile karşılaşacak; Al-Ahly ise Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.

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