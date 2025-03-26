FIFA Kulüpler Şampiyonuna Rekor Para Ödülü

KUPANIN ŞAMPİYONU TARİHİ BİR ÖDÜL KAZANACAK

ABD’de yapılacak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın kazananı, öngörülen 125 milyon dolarlık ödülle birlikte futbol tarihinin en büyük para ödülünün sahibi olacak. FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvanın gelirlerinden katılımcı kulüplere toplamda 1 milyar dolar dağıtılacak.

KULÜPLERİN YER ALACAĞI ORGANİZASYON

FIFA’nın yeni organizasyonunda toplam 32 takım mücadele edecek. Bu takımlar, 4’erli 8 gruba ayrılacak ve her ekip, diğerleriyle tek maç üzerinden kapışacak. Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, sonrasındaki turlarda tek maç eleme usulü ile karşılaşacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın şampiyonunu bekleyen 125 milyon dolarlık ödül de burada önemli bir yer tutacak.

DÜNYA ÇAPINDA KULÜP FUTBOLUNA DESTEK

FIFA’nın açıklamasında, şampiyon kulübün alacağı 125 milyon dolarlık ödülün yanı sıra 32 katılımcı kulübe toplamda 1 milyar dolar verileceği yer almakta. Bununla birlikte, dünya genelinde kulüp futbolunun gelişimi için 250 milyon dolarlık bir dayanışma hedefleniyor. Organizasyondan elde edilecek tüm gelirler, FIFA’nın rezervlerine dokunulmadan kulüp futboluna dağıtılması planı dahilinde olacak.