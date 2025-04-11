FIFA, Türk Kulüplerine Transfer Yasağı Getirdi

FIFA’DAN TÜRK FUTBOLUNA TRANSFER YASAĞI

FIFA, bazı Türk futbol kulüplerine belirli dönemler için transfer yasağı uyguluyor. FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan tarihinden itibaren 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

SÜPER LİG VE BİRİNCİ LİG’DEN KULÜPLERE YASAK

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor’a toplamda üçer dönem, Bellona Kayserispor’a ise borçları ödenene kadar transfer yasağı getirildi. Trendyol 1. Lig takımlarından Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor’a da üçer dönem yasak uygulandı. Bunun yanı sıra, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay ve TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa koşan Bursaspor’a da transfer yasakları verildi.