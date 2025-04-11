Spor

FIFA, Üç Türk Takımına Yasağımı Getirdi

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FIFA’DAN TÜRK TAKIMLARINA TRANSFER YASAĞI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol kulüplerine belirli tarihler için transfer yasağı uygulama kararı aldı. FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgi tablosuna göre, 1 Nisan’dan bu yana toplamda 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

SÜPER LİG VE BİRİNCİ LİG’DE TRANSFER YASAĞI

Süper Lig kulüplerinden TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor’a üç dönem için transfer yasağı getirildi. Bellona Kayserispor’a ise borç ödenene kadar transfer yasağı uygulanıyor. Trendyol 1. Lig’te mücadele eden Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor’a da üçer dönem yasak konuldu. Ayrıca, FIFA, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Altay ile TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa giden Bursaspor’a da transfer yasağı cezaları veriyor.

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