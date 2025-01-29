Figen Yüksekdağ’ın Kardeşi Evinde Ölü Bulundu

SANIYE YÜKSEKDAĞ HAYATINI KAYBETTİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, mide kanaması sebebiyle yaşamını yitirdi. 8 yıldan fazla bir süredir cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan’da defnedilecek. MA’nın kaynak gösterdiği bilgilere göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın aile üyeleri durumu polise bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk muayenede, Saniye Yüksekdağ’ın 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLEDE KAYIPLAR

Figen Yüksekdağ’ın abisi Hüseyin Yüksekdağ, 3 ay önce vefat etmiş, babası Mevlüt Yüksekdağ ise 3 yıl önce yaşamını yitirmişti.