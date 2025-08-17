File Market’ten dikkat çekici karar!

FİLE MARKET’TEN DİKKAT ÇEKİCİ KARAR

Uzun yıllar boyunca BİM bünyesinde faaliyet gösteren fakat son aylarda kendi şirketi olarak yoluna devam etme kararı alan File Market, yaptığı son uygulama ile dikkatleri üzerine çekti. ‘Organik, sağlıklı ve kaliteli ürünler’ temasıyla hizmet sunan bu market zinciri, birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini askıya aldı ve müşterilerine plastik poşet sunmamaya yönelik farklı uygulamalar başlattı. Şimdi ise mobil uygulaması üzerinden gelen yeni bir değişiklik ile gündemde.

KREDİ KARTI İLE YENİ DÖNEM

File Market, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen ödeme seçeneklerinde yapılan değişiklikte, banka kartı ödeme yöntemini kaldırma kararı aldı. Uygulama üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılara, “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” şeklinde bir uyarı gösteriliyor. Bu değişiklik, marketin ödeme politikalarının yeniden düzenlendiğini gösteriyor.