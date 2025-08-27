Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşti!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü karşılaşmasında Kanada’yı 3-0 yenerek grup etabını lider tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde, Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadele saat 12.00’de başladı. Başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen milli takım, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçti.

E GRUBU’NU LİDER TAMAMLADI

İspanya ve Bulgaristan’ı da yenmeyi başaran Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Turnuvada grup aşamalarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım üst tura geçecek. Son 16’da liderler ve ikinciler, çeyrek finale yükselmek için çapraz eşleşme sistemiyle mücadele edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları gerçekleştirilecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Takım kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylü Akarçeşme Yatgın.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o günden bu yana kesintisiz olarak altı turnuvada yer aldı. İlk organizasyonda 10’uncu sırada bitiren milli takım, en iyi derecesini 2010’da 6’ncılık ile elde etti. Takım, sonraki yıllarda 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak yer aldı. Bu yıl ise daha büyük hedeflere odaklanmış durumda.