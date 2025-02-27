Filipinler’de Büyük Çevrim İçi Dolandırıcılık Operasyonu

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇEVRİM İÇİ DOLANDIRICILIĞA GEÇİT VERMEDİ

Filipinler Haber Ajansı’nın (PNA) aktardığına göre, güvenlik güçleri Pasay kentinde bulunan geniş kapsamlı bir çevrim içi dolandırıcılık merkezine operasyon düzenledi. Yetkililer, bir vatandaşın binaya çok sayıda yabancının giriş çıkış yaptığını fark ederek ihbarda bulunmasının ardından harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda toplamda 7 farklı ülkeden 401 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 207’sinin Çinli, 132’sinin Vietnamlı, 24’ünün Güney Koreli, 14’ünün Endonezyalı, 12’sinin Myanmarlı, 11’inin Malezyalı ve 1’inin Madagaskarlı olduğu belirtildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, gerçekleştirilen operasyon esnasında dolandırıcılık merkezinde kripto para dolandırıcılığı, romantik ilişki vaadiyle dolandıran “aşk dolandırıcılığı”, sahte yatırım planları ve spam e-postalar yoluyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde, bu yasadışı işlemlerin büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Yetkililer, merkezdeki faaliyetlerin tamamen sona erdiğini duyurdu ve çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

GÜNEYDOĞU ASYA’DA OPERASYONLARIN ARTMASI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., 22 Temmuz 2024’te yaptığı bir açıklamada, ülke dışındaki pazarlara yönelik yasa dışı çevrim içi kumar hizmetleri sunan firmaların faaliyetlerinin yasaklandığını bildirmişti. Yetkililer, bu tür operasyonların yalnızca Filipinler’de değil, aynı zamanda bölgede birçok ülkede hız kazandığını vurguluyor. Ayrıca, Myanmar Sınır Muhafız Güçleri’nin (BGF) hazırladığı raporda, ülkede yürütülen benzer operasyonlar sonucunda zorla çalıştırılan 7 binden fazla yabancının dolandırıcılık merkezlerinden kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarılanların çoğunluğunu Çin vatandaşları oluştururken, Vietnam, Hindistan, Etiyopya ve Endonezya’dan gelen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kurtarılan bireylerin ülkelerine geri gönderilmesi için isim listelerinin Taylandlı yetkililerle paylaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeler, Güneydoğu Asya ülkelerinde çevrim içi dolandırıcılık ağlarına karşı yürütülen geniş kapsamlı bir mücadeleyi göstermektedir.