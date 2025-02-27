Dünya

Filipinler’deki Dolandırıcılık Operasyonunda 401 Tutuklama

filipinler-deki-dolandiricilik-operasyonunda-401-tutuklama

PASAY KENTİNDE DOLANDIRICILIK MERKEZİNE OPERASYON

Filipinler Haber Ajansı’nın (PNA) aktardığına göre, güvenlik güçleri Pasay kentinde faaliyet gösteren büyük bir çevrim içi dolandırıcılık merkezine operasyon düzenliyor. Yetkililer, bir vatandaşın, binaya çok sayıda yabancının giriş çıkış yaptığını fark ederek şüpheli hareketlilik bildirmesiyle harekete geçti. Yapılan operasyonda, 7 farklı ülkeden toplamda 401 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında 207 Çinli, 132 Vietnamlı, 24 Güney Koreli, 14 Endonezyalı, 12 Myanmarlı, 11 Malezyalı ve 1 Madagaskarlı bulunuyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, operasyon esnasında dolandırıcılık merkezinde kripto para dolandırıcılığı, romantik ilişki vaadiyle insanları kandıran “aşk dolandırıcılığı”, sahte yatırım planları ve spam e-postalar yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri tespit etti. İncelemeler sırasında, bu yasadışı işlemlerin büyük çoğunluğunun mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapıldığı belirlendi. Merkezin faaliyetlerinin tamamen sona erdirildiği duyurulurken, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele için benzer operasyonların devam edeceği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., 22 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, ülke dışındaki pazarlara yönelik yasadışı çevrim içi kumar hizmetleri sunan firmaların faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Yetkililer, bu çapta gerçekleştirilen operasyonların sadece Filipinler’de değil, aynı zamanda bölgedeki birçok ülkede hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, Myanmar Sınır Muhafız Güçleri’nin (BGF) önceki gün yaptığı açıklamada, benzer operasyonlar sonucu zorla çalıştırıldıkları belirlenen 7 binden fazla yabancının dolandırıcılık merkezlerinden kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan kişilerin çoğunun Çin vatandaşı olduğu, ancak aralarında Vietnam, Hindistan, Etiyopya ve Endonezya’dan gelenlerin de bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için isim listelerinin Taylandlı yetkililerle paylaşıldığını söyledi. Bu gelişmeler, Güneydoğu Asya ülkelerinde çevrim içi dolandırıcılık ağlarına karşı geniş çaplı bir mücadelenin başlatıldığını gösteriyor.

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