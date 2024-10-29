Filiz Akın’ın Paylaşımı Oğlunu Etkiledi

FİLİZ AKIN’DAN YENİ PAYLAŞIM

Filiz Akın, uzun bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hastaneden çıkmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu da bu duruma kayıtsız kalmadı. Yeşilçam’ın önemli figürlerinden biri olan Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks kanserine yakalandığı belirtildi. İkinci evrede olduğu öğrenilen bu hastalığa karşı savaşan Akın, uzun süren tedavi süreçleri sonucunda kanseri yenmeyi başarmıştı.

TEDAVİ SÜREÇLERİ VE SONRASI

Filiz Akın, “Çok agresif bir tedavi gördüm” diyerek uzun tedavi sürecinin zorluklarına dikkat çekti. 2022 ve 2023 yıllarında, sol kulağının üst kısmındaki kanserli doku ve ses tellerindeki sorunlar nedeniyle ardı ardına operasyon geçirmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz haftalarda tekrar hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Akın, Bodrum’daki tedavi gördüğü hastane odasından paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, sevenlerinden “Geçmiş olsun” mesajları ile karşılık buldu. 81 yaşındaki ünlü sanatçı, hastanede aldığı tedavi sonrasında taburcu olup, evine dönmeyi başardı.

İLKER İNANOĞLU’NDAN DESTEK

Instagram üzerinden bir mesaj yayınlayan Filiz Akın, “Beni düşünüp de dua edenlere ‘Merhaba’” sözleriyle takipçilerine selam gönderdi. Oğlu İlker İnanoğlu ise bu paylaşım hakkında düşüncelerini şöyle aktardı: “Benim Annem dünyanın en nazik, en kibar, en hassas insanıdır ama onu kolay kolay hiçbir şey yıkamaz.” Bu mesaj, Akın’ın güçlü duruşunu ve ailesinin destekleyici tutumunu gözler önüne seriyor.