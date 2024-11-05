Finans ve Borsa Gelişmeleri Öne Çıktı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü kayıpla kapattı. Endeks, günü %0,52 azalma ile 8.618,57 puandan tamamladı ve işlem hacmi 67,8 milyar TL oldu. Aynı zamanda, gün içerisinde finans ve borsa alanlarını etkileyen bazı önemli gelişmeler yaşandı. İşte ön planda bulunan gelişmeler:

PATLAMA HABERİ TÜPRAŞ’TA

İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili haberlerin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri %2,5 değer kaybederek 139,30 TL’ye düştü. Borsa İstanbul’dan yapılan ilk açıklamada, ‘Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP’ta yayınlanıncaya kadar Tüpraş işleme kapatıldı’ ifadesi kullanıldı. Şirketten gelen KAP açıklamasıyla birlikte, hisse yeniden işleme alındı.

İZMIT RAFİNERİSİ’NDE YARALANMALAR

Tüpraş, İzmit Rafinerisi’nde oluşan patlama hakkında KAP’ta bir açıklama yaptı. Şirket, 12 çalışanın hafif yaralandığını belirtirken, ‘Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir.’ şeklinde bilgi verdi.

HSBC Global Research, Türkiye’de açıklanan enflasyon verilerini eleştirdiği bir raporda, mevcut verilere dayanarak TCMB’nin bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngördü.

S&P’DEN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’nin kredi notunu etkileyen unsurları değerlendirirken, döviz rezervlerindeki artış ve cari açığın daralmasının önemli olduğunu dile getirdi. TCMB’nin Şubat ayından önce faiz indirmesini beklemediklerini ifade etti.

DEUTSCHE BANK’TAN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTME

Deutsche Bank, Türkiye’de açıklanan yeni enflasyon verileri sonucunda 2024 yılı enflasyon tahminini %44’ten %45’e yükseltti. Banka, yeni verilerin 2024 yılı içerisinde faiz indirimi olasılığını azalttığını ve gevşemenin kademeli olarak Ocak ayında başlayacağını belirtti.

TL REEL DEĞERİNDE ARTIK ZİRVEDE

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Ekim ayında 64,82 seviyesine çıkarak Mart 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.