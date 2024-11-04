Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

Borsa Endeksi Düşüş Gördü

Borsa endeksi günü -%2,49 (-221,12 puan) kayıpla 8.663,88 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 68,073 milyar TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, gün içerisinde finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler yaşandı. Ekim ayı enflasyon verisi de açıklandı.

Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %48,58, aylık bazda ise %2,88 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.” ifadelerini kullandı.

Citi’den Enflasyon Açıklaması

Citi ekonomistleri ise Türkiye’nin açıklanan Ekim ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye’nin maliye ve gelirler politikalarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtti.

Yabancı Yatırımcılar Hisse Satışında Bulundu

Yurt dışında ikamet eden kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Ekim haftasında 217,8 milyon dolar net hisse satışı gerçekleştirdi.

Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlendi. Bu orana göre, Cumhurbaşkanı tarafından Vergi Usul Kanunu kapsamında artırma veya azaltma yetkisi kullanılmadığı taktirde, 2025 yılında harç ve cezalara %43,93 oranında zam gelecek.

Döviz Mevduatlarında Düşüş Yaşandı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, bir haftada 1 milyar 553 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 169 milyar 636,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 25 Ekim ile sona eren haftada 168 milyar 83,30 milyon dolara geriledi.

Çimsa’nın Yeni Kredi Anlaşması

Çimsa, 1 Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation – “IFC”) ile 70 milyon dolar tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladı.