Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Çarpıştı

KAZA YERİ VE TEMEL OLAY

Kaza Tokat-Niksar karayolu Hamidiye köprü çıkışında yaşandı. Tokat yönünde seyahat eden fındık işçilerinin bulunduğu Ş.G. (40) yönetimindeki 06 JNG 76 plakalı minibüs, karşı yönden gelen S.B. liderliğindeki 31 ZC 007 plakalı saman yüklü kamyon ile çarpıştı.

YARALI DURUMU VE HIZLI YARDIM

Kazada 4’ü çocuk 8 kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.