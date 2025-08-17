Fındıkta 2025 Hedefi 3,5 Milyar Dolar

KARADENİZ’DE FINDIKTA REKOLTE KAYIPLARI VE İHRACAT GELİRİ

Son yıllarda Karadeniz’de kahverengi kokarca zararlısı gibi sorunlarla karşılaşan fındık, zirai don nedeniyle de rekolte kayıpları yaşıyor. 2024 Ocak-Aralık döneminde 2 milyar 800 milyon dolarlık bir ihracat geliri elde edildi. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, “2025 mahsulü maalesef birtakım sıkıntılara gebe oldu. Bu yıl her şey yolunda giderse ki bizler gideceğini düşünüyoruz. 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat hedefine ulaşmış olup, tüm zamanların tarihi bir rekorunu kıracağız” diye belirtti.

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde fındık hasadı sürüyor. Sahil kesimlerinde ise olgunlaşan fındıkları toplayan üreticiler, kurutma çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye, dünya fındık üretiminde 744 bin hektarlık alanla zirvede yer alırken, fındık pazarının büyük kısmını elinde bulunduruyor. Kahverengi kokarca, başta olmak üzere yaşanan zirai don gibi olumsuz etkilere rağmen, Türkiye 2024 döneminde yaklaşık 325 bin tonluk fındık ihracatı ile 2 milyar 800 milyon dolarlık gelir sağlamayı başardı. Uzmanlar, rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyat artışlarının bu durumu telafi edeceğini düşünüyor.

Sebahattin Arslantürk, Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığın geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını belirtirken, bu yıl hedeflenen rakamların aşılabileceğini vurguladı. “Bu yıl her şey yolunda giderse ki bizler gideceğini düşünüyoruz. 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat hedefine ulaşmış olup, tüm zamanların tarihi bir rekorunu kıracağız,” dedi. Ayrıca, “250-260 bin ton iç fındık beklentimiz var. 320 bin ton civarında bir kabuklu fındığa denk geliyor,” diyerek dikkat çekti.

Özellikle şubat ayında yaşanan don olaylarının rekolteyi olumsuz etkilediğini aktaran Arslantürk, “Ağustos ayının başından itibaren üretici sahaya indi ve ürününü topluyor. Bu yılı değerlendirirsek, 2025 mahsulü maalesef sıkıntılara gebe oldu,” şeklinde konuştu. Ordu’yu ciddi oranda etkileyen don olayları nedeniyle tarihin en düşük rekoltesinin gerçekleşeceğini belirtti. Kokarca zararlısının etkileri de yaşanmaya başlandığını kaydederken, 30 bin ton civarında bir hasarın meydana gelmesini öngördüklerini ifade etti.

Rekoltenin 450 bin tona kadar inebileceğine dikkat çeken Sebahattin Arslantürk, “İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık olayının Batı Karadeniz bölgesinde etkin olmasının neticesi, bu yıl Orta ve Doğu Karadeniz’i kısmen de olsa etkiledi. 60-70 bin tonluk bir hasarın buradan geleceğini öngörerek, toplam rekoltenin 450 bin tonlara kadar inme olasılığını düşünüyoruz,” dedi. Üreticilere kontrollü satış çağrısı yapan Arslantürk, “Ürünü kontrollü ve ihtiyacı kadar piyasaya indirir, emanete fındık vermez ise bu yıl beklemiş olduğu fiyatı rahatlıkla yakalayacağını öngörüyoruz,” sözlerine ekledi. Fındık fiyatlarının 250 hatta 300 lira seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.