Fındıkta 2025 Hedefi 3,5 Milyar Dolar

NÜFUSUN MÜCADELESİ

Karadeniz bölgesinde son yıllarda kahverengi kokarca zararlısının yanı sıra zirai don nedeniyle fındık rekoltası ciddi kayıplarla yüzleşiyor. Ancak, 2024 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyar 800 milyon dolarlık bir ihracat geliri elde edildi. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, “2025 mahsulü maalesef birtakım sıkıntılara gebe oldu” sözleriyle durumu ifade etti. Yıl içerisinde her şeyin yolunda gitmesi halinde, 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat hedefine ulaşarak tarihin en yüksek rakamını kırmayı beklediklerini belirtti. Karadeniz’in yüksek kesimlerinde fındık hasadı sürerken, sahil kesimlerinde üreticilerin kurutma işlemleri devam ediyor. Türkiye, dünya fındık üretiminde 744 bin hektarlık alanla önde gidiyor ve fındık pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduruyor.

Son yıllarda karşılaşılan zorluklara rağmen Türkiye, 2024 yılında yaklaşık 325 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirdi ve 2 milyar 800 milyon doları bulan gelir elde etti. Kahverengi kokarcaya karşı hem kimyasal hem de biyolojik mücadeleler sürüyor. Uzmanlar, bu yıl rekoltenin düşük olmasının yanında fiyat artışlarının geliri artıracağını öngördüklerini aktardı. UFK Yönetim Kurulu Üyesi Arslantürk, Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındığın geçen yılki 2 milyar 800 milyon dolarlık ihracatını göz önünde bulundurarak, “Fındık ihracatında bu yıl hedeflenen rakamı aşacağız gibi görünüyor” dedi. Kendileri, “250-260 bin ton iç fındık beklentimiz var” şeklinde duyurdu.

Arslantürk, özellikle şubat ayında yaşanan don olaylarının rekolteyi olumsuz etkilediğini de belirtti. “Geçen yıldan daha fazla kokarca zararlısının etkilerini görmeye başladık” dedi. Ordu ilinin tarihin en düşük rekoltesini yaşayacağını ifade eden Arslantürk, “30 bin ton civarında bir hasarın meydana geleceğini öngörüyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Sebahattin Arslantürk, rekoltenin 450 bin tonlara kadar düşebileceğini ifade etti. İklim değişikliği nedeniyle Batı Karadeniz bölgesindeki kuraklığın Orta ve Doğu Karadeniz’i de etkileyebileceğini söyleyerek, “Tarım Bakanlığı’nın yaptığı il bazlı araştırmalar da rekoltenin 450 bin ton civarında olduğunu göstermektedir” dedi. Üreticileri, “Ürünü kontrollü ve ihtiyacı kadar piyasaya indirirlerse, bu yıl bekledikleri fiyatları rahatlıkla yakalayacaklarını” vurguladı. Arslantürk, kısa zamanda fındık fiyatlarının 250 hatta 300 lira seviyelerine ulaşabileceğinin altını çizdi.