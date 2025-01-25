Fırat Epözdemir’e Terör Suçlamasıyla Tutuklama

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK’nın aktivitelerinin açığa çıkarılması amacıyla bir soruşturma başlattı. Bu konuda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Epözdemir’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi.
ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Epözdemir, İstanbul Adalet Sarayı’na götürülerek savcılığın ifadesini verdi. Sonrasında, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilmesi talep edildi. Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine ilettiği sevk yazısında, Epözdemir’in HDK’nın alt yapısında Bağcılar başkanlığı yaptığına ve HDK ile PKK’nın direktifleri doğrultusunda “Diren Cizre” adlı WhatsApp grubuna üye olduğuna yer verildi.