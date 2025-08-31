Gündem

Fırtına Sonrası 6 Kişi Kurtarıldı

MERSİN’DE FIRTINA NEDENİYLE TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde fırtına sebebiyle bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişi, yakınındaki başka tekneler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında meydana geldi.

KURTARMA ÇALIŞMASI HIZLA BAŞLADI

Fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki kişilerin denizdeki çığlıklarını duyan diğer teknedekiler, hızla kurtarma çalışmalarına yöneldi. Denizde çırpınan 6 kişi, kısa sürede kurtarılıp, sahile ulaştırıldı. Alınan bilgilere göre, kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

